Специалистов, связанных с организацией мероприятий, за год стали искать на 29% чаще

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Аналитики Авито Работы сравнили данные за II квартал 2025 года с аналогичным периодом 2024 года и выяснили, что зарплатные предложения в праздничной индустрии растут быстрее спроса: число вакансий для специалистов, занятых в данной сфере, выросло на 29%, а зарплатные предложения — на 50%.

Сильнее всего изменились зарплатные предложения для фотографов. За последний год средние предложения для этих специалистов выросли на 58%. Во II квартале 2025 года работодатели готовы были платить им от 75 000 до 82 000 руб/мес при условии полной занятости, при этом фактический доход фотографов зависит от количества и продолжительности рабочих смен, уровня профессиональных навыков, наличия портфолио и т.д.

Предлагаемые зарплаты для ведущих мероприятий за год выросли на 40% — сейчас соискателям готовы платить в среднем от 50 000 до 85 000 руб/мес. Однако они могут получать и больше — все зависит от опыта и степени известности ведущего, а также от количества проведенных мероприятий.

Для менеджеров по организации мероприятий уровень зарплатных предложений за год увеличился на 17%, и во II квартале 2025 года диапазон средних предлагаемых зарплат для специалистов с небольшим опытом работы (до 3 лет) варьировался от 60 000 до 80 000 руб/мес. На руководящих позициях в event-отделах зарплатные предложения могут в несколько раз превышать указанные диапазоны.