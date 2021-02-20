Спасенная в Кинельском районе косуля после операции проходит реабилитацию

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6 февраля в Кинельском районе во время проведения контрольно-профилактической операции «Снегоход» инспектором департамента охоты и рыболовства Самарской области, совместно с инспекторами Гостехнадзора и ГИБДД, была обнаружена и спасена раненая косуля сибирская.

У животного были повреждены ноги, из-за чего оно с трудом передвигалось по охотничьим угодьям. Ветеринарами был поставлен диагноз: лёгкое сотрясение мозга, надлом основания правого рога, перелом сустава на задней ноге с разрывом связок, осколочный перелом пяточной кости, перелом головки плюсневой кости, трещина бедренной кости.

В настоящее время косуле была проведена операция в ветеринарной клинике, сустав собрали с помощью спиц. Также сделано обследование УЗИ, в результате чего установлено, что повреждений внутренних органов не зафиксировано. Теперь косуля проходит реабилитацию.