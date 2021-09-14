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Спасательная служба Самарской области об особенности плавания на маломерном судне в осенний период

14 сентября 2021 22:57
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Причина  аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.

С наступлением осеннего периода эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от судоводителя повышенного внимания при подготовке к рейсу и управлению судном, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Низкие температуры воздуха, ветер и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Причина  аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.

Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания:

- Отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

- Обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;

- Проверьте исправность корпуса и мотора лодки

- Проверьте запасы топлива;

- Положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;

- Проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);

 - Ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;

- В осенний период, судоводителю нужно помнить, что корпус судна при отрицательных температурах обмерзает и становится скользким. Следует проявлять особое внимание при посадке-высадке с борта маломерного судна;

- Перед выходом в плавание судно необходимо укомплектовать спасательным инвентарем;

- Туманы создают на воде ограниченную видимость. Судоводителю следует помнить, что в условиях ограниченной видимости маломерные суда должны двигаться с включенными бортовыми огнями, для предотвращения столкновения с другими судами. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается;

- Стоянка маломерного судна запрещена  на судовом ходу, вблизи знаков навигационного оборудования, под мостами, на подходах к пассажирским и грузовым причалам.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

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