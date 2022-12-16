Спасатели Тольятти провели учение по организации аварийно-спасательных работ при ДТП

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В целях отработки слаженности действий сил и средств при организации спасания людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях различного уровня сложности пожарно-спасательным отрядом в Тольятти проведено тактико-специальное учение.

Для проведения учения привлекались силы и средства Тольяттинского гарнизона. Участие приняли 54 человека личного состава и 2 единицы основной и специальной пожарной техники. В целях организации взаимодействия подразделений ФПС и специальных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, были задействованы подразделения службы спасения, Госавтоинспекции и скорой помощи.

«В соответствии с тактическим замыслом, на участке дороги по адресу: г. Тольятти, ул. Зелёная, д.10А. произошло боковое столкновение с участием 2-х единиц легкового автомобильного транспорта, в результате которого один из автомобилей оказался перевёрнут на крышу. Имеются заблокированные – по одному пострадавшему в каждом автомобиле. Произошел розлив и возгорание ГСМ.»

Силами пожарно-спасательных подразделений производилось тушение загоревшегося автомобиля спецсредствами, извлечение пострадавших из транспортных средств с помощью специального оборудования и оказание им первой помощи, а также тушение воздушно-механической пеной розлива легко-воспламеняющейся жидкости из поврежденного топливного бака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО