Спасатели ПСС СО доставили жителям Кинель-Черкассов продукты питания и медикаменты

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11 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили в селе Кинель-Черкассы мероприятия по обеспечению безопасности населения на подтопленных территориях паводковыми водами реки Малый Кинель . Задача спасателей состояла в доставке продуктов питания и медикаментов жителям домов на подтопленных территориях.

Спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили обследование подтопленных территорий в селе Клара Цеткин и Заплавное Борского района. В ходе мониторинга паводковых вод наблюдалось понижение уровня реки Самара на подтопленных территориях.

В обеспечение безопасности населения, во время весеннего паводка задействовано 8 спасателей, 2 автомобиля и три плавсредства. Все работы проводились во взаимодействии с МЧС, МВД, СМП и главой поселения.

Фото: пресс-служба ПСС СО