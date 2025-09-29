"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки

61

Киностудия Союзмультфильм" отсудила сто тысяч рублей у индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе продукции с изображением Чебурашки, следует из материалов суда.

В документах, имеющихся у РИА Новости, сообщается, что киностудия обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, требуя с него сто тысяч рублей за продажу футболок со схожим на них с изображением Чебурашки.

Суд установил, что между сторонами не заключалось каких-либо договоров на использование объектов исключительных прав. Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.