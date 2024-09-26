Совсем скоро в Тольятти состоится фестиваль скорости на открытой воде "Жигулевская миля-2024"

Участники на катерах, аквабайках, моторных лодках и необычной, существующей в единственном экземпляре водно-моторной технике, будут бороться за рекорды на дистанциях:
"Малая Жигулевская миля" - 381 метр (эта дистанция равна самой высокой точке Жигулевских гор)
"Балтийская миля" - 470 метров (соответствует максимальной глубине Балтийского моря)
Также пройдут заезды на "Жигулевской миле" длиной 1433 метра, равной длине конвейера "АвтоВАЗа".
Развлекательная программа фестиваля включает SUP-карнавал, велозаезд, мастер-классы и лекторий от Росзаповедцентра, фотозоны, спортивные активности, детские развлечения и много музыки.
Фестиваль будет проходить на набережной Автозаводского района Тольятти 27, 28 и 29 сентября.
Фото: минспорта СО