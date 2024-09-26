Совсем скоро в Тольятти состоится фестиваль скорости на открытой воде "Жигулевская миля-2024"

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Участники на катерах, аквабайках, моторных лодках и необычной, существующей в единственном экземпляре водно-моторной технике, будут бороться за рекорды на дистанциях:

"Малая Жигулевская миля" - 381 метр (эта дистанция равна самой высокой точке Жигулевских гор)

"Балтийская миля" - 470 метров (соответствует максимальной глубине Балтийского моря)



Также пройдут заезды на "Жигулевской миле" длиной 1433 метра, равной длине конвейера "АвтоВАЗа".



Развлекательная программа фестиваля включает SUP-карнавал, велозаезд, мастер-классы и лекторий от Росзаповедцентра, фотозоны, спортивные активности, детские развлечения и много музыки.



Фестиваль будет проходить на набережной Автозаводского района Тольятти 27, 28 и 29 сентября.

Фото: минспорта СО