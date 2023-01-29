Я нашел ошибку
Главные новости:
Проект «Финансовый ликбез» позволяет людям любого возраста бесплатно повысить свою грамотность в этой сфере.
«Финансовый ликбез»: в СОУНБ состоится лекция «Финансовое мошенничество. Защитите себя и свою семью»
22-летний футболист подписал контракт с нашей командой на 3,5 года.
Аргентинский атакующий полузащитник Бенхамин Гарре перешел в «Крылья Советов»
Так сотрудники ОМВД  Жигулевска вместе с ЮИДовцами провели профилактическое мероприятие «Эх, прокачусь!».
Полицейские региона провели увлекательные уроки по БДД для юных пешеходов
Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами
Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами
В Самаре легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Самаре легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Самаре проходит конкурс педагогов в сфере культуры «Призвание»
В Самаре проходит конкурс педагогов в сфере культуры «Призвание»
Житель Сызранского района несколько раз забирался в чужой дом и похищал имущество
Житель Сызранского района несколько раз забирался в чужой дом и похищал имущество
В Самаре машина врезалась в бетонное строение
В Самаре машина врезалась в бетонное строение
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Совместный профилактический рейд по предупреждению происшествий на льду прошел в Тольятти

29 января 2023 11:29
227
Совместный профилактический рейд по предупреждению происшествий на льду прошел в Тольятти

Тольяттинским инспекторским отделением Центра государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями Департамента общественной безопасности администрации г. Тольятти и УМВД России по г. Тольятти, проведен очередной профилактический рейд с использованием подвижного пункта оповещения.

Прослушать информацию об опасности выхода на лед водоемов из установленных на автомобиле репродукторов тольяттинцы могли в районе Жигулевской ГЭС и акватории внутренних водоемов г. Тольятти: п/о Копылово, мкр Шлюзовой, мкр. Федоровка, озеро Пляжное, Копейка, Восьмерка, порт Тольятти, набережная Комсомольского района.

Рейд с трансляцией сообщений оперативных служб проводился с целью предотвращения несчастных случаев на льду водоемов. Как правило, в выходные дни количество любителей подледной рыбалки и прогулок по льду увеличивается. Люди часто забывают о этом, что лед на водных объектах может быть непрочным и опасным даже несмотря на низкие температуры.

Помимо оповещения об опасности выхода на лед открытых водоемов инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с тольяттинцами. Рассказали им про небезопасное пребывание на неравномерным по толщине льду и предупредили о трагических последствиях, к которым могут привести такие прогулки. Также всем гражданам были вручены памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

Уважаемые граждане! Не рискуйте своей жизнью, воздержитесь от выхода на лед! Обратите внимание на своих детей: объясните им, что выход на лед водоемов может привести к беде. Не упускайте их из виду, следите за тем, чем заняты ваши дети во время прогулки.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
3284
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
626
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
848
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
720
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
829
Весь список