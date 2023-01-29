Совместный профилактический рейд по предупреждению происшествий на льду прошел в Тольятти

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Тольяттинским инспекторским отделением Центра государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями Департамента общественной безопасности администрации г. Тольятти и УМВД России по г. Тольятти, проведен очередной профилактический рейд с использованием подвижного пункта оповещения.

Прослушать информацию об опасности выхода на лед водоемов из установленных на автомобиле репродукторов тольяттинцы могли в районе Жигулевской ГЭС и акватории внутренних водоемов г. Тольятти: п/о Копылово, мкр Шлюзовой, мкр. Федоровка, озеро Пляжное, Копейка, Восьмерка, порт Тольятти, набережная Комсомольского района.

Рейд с трансляцией сообщений оперативных служб проводился с целью предотвращения несчастных случаев на льду водоемов. Как правило, в выходные дни количество любителей подледной рыбалки и прогулок по льду увеличивается. Люди часто забывают о этом, что лед на водных объектах может быть непрочным и опасным даже несмотря на низкие температуры.

Помимо оповещения об опасности выхода на лед открытых водоемов инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с тольяттинцами. Рассказали им про небезопасное пребывание на неравномерным по толщине льду и предупредили о трагических последствиях, к которым могут привести такие прогулки. Также всем гражданам были вручены памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

Уважаемые граждане! Не рискуйте своей жизнью, воздержитесь от выхода на лед! Обратите внимание на своих детей: объясните им, что выход на лед водоемов может привести к беде. Не упускайте их из виду, следите за тем, чем заняты ваши дети во время прогулки.