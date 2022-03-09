Совместный прием Уполномоченного по правам человека и прокурора города Тольятти запланирован в марте

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В марте 2022 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с прокурором города Тольятти Самарской области Вячеславом Бобровским в формате телефонной и видеоконференцсвязи проведет личный прием жителей городского округа Тольятти.

В ходе приема будут рассматриваться обращения по вопросам деятельности на территории города Тольятти органов местного самоуправления, государственной власти, правоохранительных органов, учреждений и публичных организаций, в которые ранее обращались заявители, но не получили поддержки в решении жизненных ситуаций.

Предварительная по телефону: 8 (846) 337-29-03 (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Запись на прием осуществляется по 18 марта включительно в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Телефон для справок: 8 (846) 374-64-30