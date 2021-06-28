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Совместная работа: итоги субботника в сквере Солнечная поляна в Самаре

28 июня 2021 12:12
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Совместная работа: итоги субботника в сквере Солнечная поляна в Самаре

Зеленая зона отдыха в Самаре — сквер «Солнечная поляна». Любимое место отдыха местных жителей и рыбаков, которые приезжают сюда для ловли рыбы в небольшом пруду. Красоту этого места портят только пластиковые бутылки, упаковка от еды и другой мусор, который остается на территории и даже в водоеме.

Жители ближайших домов во главе с председателями ТСЖ решили организовать субботник и попросили регионального оператора подключиться к уборке и помочь с вывозом отходов.

«Мы хотим, чтобы в сквере было чисто, уютно и красиво. Здорово, что ЭкоСтройРесурс оперативно откликнулся на нашу проблему. Региональный оператор дал нам перчатки, мешки, позвал волонтеров и предоставил машину для вывоза отходов», — рассказала Антонина Аманова, председатель ТСЖ по адресу Ново-Садовая, 234.

Активисты нашли грабли и надувную лодку, чтобы очистить озеро от мусора. А ЭкоСтройРесурс организовал раздельный сбор отходов — пластиковые бутылки, стекло и алюминий теперь отправятся на переработку.

«Когда у нас стоит одна общая проблема неважно, в каком районе ты живёшь. Главное, чтобы мы объединились, засучили рукава и пришли на уборку территории. Сам я живу в Куйбышевском районе, но с радостью откликнулся на проблему в Промышленном. Здорово, что регоператор заботится о природе и организует подобные мероприятия», — отметил Сергей Спирин, член молодёжного парламента г.о. Самара.

В субботнике приняли участие около 50 человек — сотрудники регоператора, волонтеры, жители ближайших домов, пенсионеры и дети. Никто не боялся грязной работы, несмотря на большое количество тины и водорослей. Совместными усилиями за несколько часов удалось привести в порядок весь сквер «Солнечная поляна».

«Мы очень рады, что в нашем городе появляется так много неравнодушных жителей. Которые не боятся проявить инициативу и попросить помощи у нашей компании. Мы всегда с радостью откликаемся на идеи активистов. Потому что понимаем — именно в ходе таких субботников у людей появляется экологическая осознанность», — отметила Елена Жугалева, ведущий специалист экологического управления регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЭкоСтройРесурс.

Теги: Солнечная поляна субботник

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