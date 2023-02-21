Совет ветеранов ОВД и ВВ по Самарской области организовал урок мужества для учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России

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Ребята познакомились с историей становления и развития патрульно-постовой службы полиции.

На днях в рамках профориентационной работы представители Совета ветеранов ОВД и ВВ по Самарской области провели урок мужества «История становления и развития патрульно-постовой службы полиции», приуроченный к 100-летию службы, в Самарском кадетском корпусе МВД России.

Первый заместитель председателя областного Совета ветеранов подполковник милиции в отставке Сергей Коровяковский рассказал об истории возникновения патрульно-постовой службы и ее основных задачах, включающих в себя охрану общественного порядка и общественной безопасности. Сергей Константинович отметил, что это крупнейшее строевое полицейское подразделение, сотрудники которого несут свою службу в городах и районах каждого региона нашей страны. Учащиеся узнали о работе и сложностях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сотрудникам полиции, о том, что это действительно боевое подразделение, находящееся на передовой борьбы с преступностью, сотрудники которого в любой момент готовы прибыть по вызову. Сергей Коровяковский подчеркнул значимость профессионального долга, привел примеры подвигов, мужества и стойкости сотрудников патрульно-постовой службы.

Беседа прошла в формате активного диалога. На все поступившие от кадетов вопросы Сергей Константинович дал развернутые ответы.

Учащиеся поблагодарили гостя за интересное и познавательное мероприятие и выразили желание еще раз встретиться с ним.