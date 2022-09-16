Совет ветеранов ГУ МВД СО организовал для детей спортивный турнир

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В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения Совет ветеранов ОВД и ВВ ГУ МВД России по Самарской области организовал для детей турнир по легкой атлетике и силовым видам спорта. Мероприятие, прошедшее под девизом «Вместе мы сила!», приурочено ко Дню сотрудника уголовного розыска.

В соревнованиях приняли участие 2 команды, представляющие Самарский казачий кадетских корпус и Лицей Государственной службы и правоохранительных органов. Юные атлеты показали свои силы в различных спортивных дисциплинах: бег, силовые упражнения, гири и другие.

С первых минут спортивных баталий развернулась серьезная борьба за первенство: команды не давали друг другу возможности вырваться в лидеры и до финального свистка отчаянно боролись за победу. Преподаватель физкультуры в Лицее государственной службы и правоохранительных органов подполковник полиции в отставке Алексей Зубков отметил, что все ребята продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.

Когда судейская коллегия удалилась подсчитывать результаты команд, организаторы подвели итоги творческого конкурса «Четвероногий друг Дяди Степы», в котором также принимали участие кадеты и курсанты. С помощью рисунков, стихотворений, сочинений и презентаций ребятам нужно было изобразить верных помощников полицейских – служебных собак. Красочные и непохожие друг на друга творческие работы не оставили равнодушными строгих членов жюри. Работы лауреатов будут опубликованы в Альманахе талантов Фонда социального-развития «Надежда».

Настоящим сюрпризом для ребят стала встреча с сотрудниками кинологического центра областного главка полиции и их питомцами. Верные помощники полицейских продемонстрировали свои навыки и умения, чем вызвали бурю аплодисментов и радостного смеха у зрителей. Затем для курсантов и кадетов воспитанники военно-спортивного клуба «Союз» устроили показательные выступления по кикбоксингу.

Завершилось мероприятие объявлением итогов спортивных соревнований и торжественным вручением наград. По итогам состязаний победу с небольшим перевесом одержала команда Самарского казачьего кадетского корпуса. Победители и участники команд получили заслуженные кубки, медали, грамоты и сладкие призы.

Председатель Совета ветеранов уголовного розыска регионального главка МВД полковник полиции в отставке Алексей Зверев поблагодарил юношей и девушек за активное участие, а преподавателей и руководство учебных организаций – за отличную подготовку спортсменов, вручив им благодарственные письма за подписью председателя регионального Совета ветеранов генерал-лейтенанта милиции в отставке Владимира Глухова. Алексей Александрович отметил: «На протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности Совета ветеранов. Подрастающее поколение воспитывается в верности выбранному пути – служению Отечеству. Ребята, желаю вам постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды».

Фото: ГУ МВД СО