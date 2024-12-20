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Совет Федерации одобрил закон о декриминализации медицинской деятельности

20 декабря 2024 12:58
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Совет Федерации одобрил закон о декриминализации медицинской деятельности

Минздрав поддержал данную законодательную инициативу, которая выводит из-под действия статьи 238 УК РФ работу врачей.

Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что профессиональная деятельность медработников связана с принятием решений в ситуациях высокого риска и неопределенности. Принятие данной инициативы обеспечивает защиту врачей и пациентов.

"Врач делает всегда это в интересах пациента. Это принципиально отличает медицинскую помощь от любых других услуг, которые относятся к этой статье", – отметил Мурашко на заседании Совета Федерации.

Медицинская помощь всегда направлена на предотвращение уже существующей опасности для жизни и здоровья граждан, отметил министр. Профессиональные решения врачи должны принимать исходя из необходимости спасения жизни и здоровья, а не страха необоснованного привлечения к суду, пишет Смотрим.

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