СОУНБ приглашает принять участие в новой литературной акции «Военно-полевая почта»

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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в новой литературной акции «Военно-полевая почта», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проявить свои писательские таланты смогут жители Самарской области и других регионов России. 6+

Проект «Военно-полевая почта» проводится в рамках культурно-просветительского цикла «Хроника войны. Хроника победы», призванного освещать события 1941–1945-х годов сквозь призму сохранившихся воспоминаний писателей, режиссёров, журналистов, музыкантов и других деятелей культуры и искусства тех лет.

Участникам акции предлагается написать один документальный или художественный очерк о реально существовавшем или вымышленном участнике войны, который бывал на передовой или трудился в тылу, держа в руках фотоаппарат, кинокамеру, карандаш или кисть. Очерк может быть представлен в виде одиночного письма либо переписки, эссе, дневниковых записей. В дополнение к сочинению также необходимо опубликовать пост в сообществе «Голоса фронта» ВКонтакте, который содержит:

отрывок из очерка;

фотографию героя произведения (реального ветерана войны или современное постановочное фото);

хештег #военнополеваяпочта.

Работы принимаются по адресу электронной почты: front_letter@mail.ru до 4 сентября 2025 года. Все участники акции получат именные сертификаты, а её победители – дипломы лауреатов и памятные подарки. Подробности и последние новости проекта можно узнать ВКонтакте либо по телефону: +7 (846) 335 67 12.

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Фото: пресс-служба СОУНБ