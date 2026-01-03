Я нашел ошибку
Главные новости:
Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой
Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.
«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона
Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
За год в регионе обновили более 150 объектов здравоохранения
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
Библиотека представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи».
СОУНБ открыта для посетителей на новогодние праздники
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ открыта для посетителей на новогодние праздники

202
Библиотека представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи».

Библиотека открыта для посетителей на новогодние праздники и представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи», которая недавно разместилась в стенах библиотечной галереи «Новое пространство».  (6+)

Книжно-иллюстративная выставка «Семейное новогодье»
Гости библиотеки смогут увидеть многочисленные иллюстрированные книги, среди которых – литература о праздновании Нового года и Рождества в разных странах, а также сборники рождественских рассказов классиков и со-временных авторов. Кроме того, читателей ждут издания с текстами знакомых любимых песен, а также поэтические антологии, в которых собраны стихотворения, посвящённые этому морозному, но такому тёплому и душевному времени года.
Малый выставочный зал (2 этаж). Вход свободный!

Книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра. В экспозиции представлены издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено всё богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили наше наследие. Отдельное место на выставке занимают исследования славянской мифологии и первые систематизированные собрания народных сказок и преданий, среди которых – уникальные сборники, связанные с Самарским краем.
Отдел редких книг (1 этаж). Вход свободный!

Выставочный проект арт-группы «Горынычи»
«Земля. Ветер. Огонь»
Необычная коллаборация художников Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора Норкина, уже успевшая привлечь внимание жителей разных городов России, в губернской столице представляет свою коллективную экспозицию впервые. Выставка объединяет в себе более 90 произведений художников. Земные, человечные и полные иронии образы Анны Щёголевой, пронизанные ветром и тревожным трепетом картины мира Дениса Саунина, наполненные светом творческие вселенные Виктора Норкина – каждый из этих феноменов современного искусства показан во всём своём многообразии и великолепии.
Доступна оплата по Пушкинской карте! 

Посетить выставки можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Обращаем внимание, что на каникулах Самарская областная научная библиотека продолжит свою работу по обновлённому графику:
31 декабря–3 января: нерабочие дни.
4 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.
5 января: нерабочий день.
6 января: библиотека работает с 10:00 до 17:00.
7 января: нерабочий день.
8–11 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.
12 января: нерабочий день.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
03 января 2026, 16:46
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
245
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
03 января 2026, 15:42
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах. Здравоохранение
252
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
03 января 2026, 14:26
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы. Экология
236
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
610
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
761
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1037
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1985
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
1022
Весь список