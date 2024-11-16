СОУНБ: психологи расскажут о влиянии суеверий на мышление человека

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21 ноября в 18:00 Самарская областная научная библиотека приглашает посетить открытую просветительскую встречу с участием специалистов клиники психотерапии «Про тебя». Приглашённые эксперты расскажут о природе «магического» мышления, которое проявляется в увлечении суевериями, астрологией, знахарством и другими антинаучными концепциями.



Магическое мышление распространено у многих людей. Его следует понимать как убежденность в наличии влияния на окружающую действительность символических действий – психических или физических. Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.



Какие задачи решает магическое мышление и какие его виды выделяют исследователи? Как обратить его проявления к собственной выгоде? Об этом и многом другом расскажут специалисты клиники «Про тебя»: магистр психологии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, КПТ-психолог Александр Карасев и магистр психологии, подростковый и взрослый психолог, ACT- и CFT-психолог Тимур Абилов.



Вход свободный! 18+

Фото: минкульт СО