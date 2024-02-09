СОУНБ приглашает жителей самарцев обменяться книгами

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Самарская областная универсальная научная библиотека проводит книжную акцию «Читай. Дари. Люби.», приуроченную к Международному дню книгодарения, который наступит уже совсем скоро – 14 февраля.

По случаю этого праздника библиотека готовит для своих посетителей сюрприз: каждый желающий сможет прийти и получить в подарок книгу, заботливо упакованную в декоративную бумагу и дополненную отзывом дарителя. Найти красиво оформленный презент для себя участники акции смогут в холле 1 этажа главного корпуса (пр. Ленина, д. 14а) на двух специально подготовленных стеллажах с литературой – детской и взрослой. Кроме того, гостям учреждения по-прежнему будет доступно пространство для книгообмена, открытое на протяжении всего года.

Также областная библиотека приглашает жителей Самары принести свои книги, которые позднее отправятся в библиотеки муниципальных районов Самарской области и четырёх новых регионов Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Более того, самарцы смогут сделать подарок и для других участников акции: в этом случае сама книга должна быть в хорошем состоянии и в твёрдой обложке, а также сопровождаться отзывом – написанным от руки или напечатанным. В этой записке, адресованной одаряемому, должен содержаться краткий комментарий: кому может быть интересна такая книга, чем она понравилась дарителю, зачем её нужно читать и т.д. Автор сочинения и его название здесь не указываются: читатель делает свой выбор, опираясь лишь на сам отзыв! Все подарочные печатные издания будут завернуты в крафтовую или другую подходящую бумагу, причём желающие смогут пройти мастер-класс от сотрудников библиотеки и самостоятельно элегантно презентовать то, что они принесут с собой.

Сбор книг от посетителей будет проводиться на протяжении 13–16 февраля (включительно) в рабочее время областной библиотеки. Прийти и получить подарок гости учреждения смогут 17 февраля с 10:00 до 20:00. В этот же день в выставочном пространстве отдела редких книг будет представлена экспозиция печатных изданий с инскриптами – рукописными дарственными надписями от известных жителей областной столицы минувших эпох.

Фото: pxhere.com