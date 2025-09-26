Я нашел ошибку
Главные новости:
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Самарская область примет соревнования II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта
Наш спортсмен выиграл бронзу на дистанции 200 метров свободным стилем в классе S5. 
Кирилл Пульвер выиграл медаль чемпионата мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре
Участники заседания рассмотрели план совместной работы общественников и сотрудников полиции и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу.
В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета при региональном главке полиции
Открытая встреча будет посвящена памяти классика поэзии Серебряного века Сергея Есенина.
СОУНБ приглашает на поэтико-музыкальный вечер к юбилею Сергея Есенина
В Самаре проходит первенство России по боулингу спорта глухих.
Константин Перагин из Самарской области - победитель первенства России по боулингу
В этом году на конкурс поступило 275 заявок из 12 университетов и научных организаций.
Завершен прием заявок на областной конкурс «Молодой ученый»
СОУНБ приглашает на поэтико-музыкальный вечер к юбилею Сергея Есенина

26 сентября 2025 17:35
148
Открытая встреча будет посвящена памяти классика поэзии Серебряного века Сергея Есенина.

«Пой песню, поэт!» – поэтико-музыкальный вечер с таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 4 октября. Открытая встреча будет посвящена памяти классика поэзии Серебряного века Сергея Есенина.   6+

Творческий вечер станет кульминацией сетевого проекта «Гой, ты Русь, моя родная», приуроченного к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и призванного раскрыть творчество «последнего поэта деревни», а также привлечь интерес к русской литературе. Проект организован областной научной библиотекой и проводится в партнёрстве с другими учреждениями в сфере культуры нашей губернии с начала 2025 года.

В роли ведущего музыкально-поэтического вечера выступит Евгений Макаров – поэт, актёр и руководитель творческого объединения современных авторов и мелодекламаторов «ТворИС с Е. Макаровым». В программе предстоящего мероприятия – художественное чтение самых известных и проникновенных стихов Сергея Есенина с участием Евгения Макарова и артистов самарского театра «Город», музыкальные номера в исполнении певицы Алёны Пичугиной и барда Евгения Биринцева, а также награждение победителей творческого конкурса «”Всю душу выплесну в слова...” и в образы».

Хотите услышать строки из всеми любимых произведений народного поэта и узнать больше о его творческом наследии? Тогда приходите на поэтико-музыкальный вечер «Пой песню, поэт!».

4 октября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
26 сентября 2025, 19:22
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ. Общество
4
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
26 сентября 2025, 18:52
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова. Культура
82
Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
26 сентября 2025, 18:42
Самарская область примет соревнования II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта
Михаил Дегтярев рассказал о подготовке ко II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Общество
115
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
239
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
251
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1082
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
392
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
340
Весь список