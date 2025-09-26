СОУНБ приглашает на поэтико-музыкальный вечер к юбилею Сергея Есенина

148

«Пой песню, поэт!» – поэтико-музыкальный вечер с таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 4 октября. Открытая встреча будет посвящена памяти классика поэзии Серебряного века Сергея Есенина. 6+

Творческий вечер станет кульминацией сетевого проекта «Гой, ты Русь, моя родная», приуроченного к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и призванного раскрыть творчество «последнего поэта деревни», а также привлечь интерес к русской литературе. Проект организован областной научной библиотекой и проводится в партнёрстве с другими учреждениями в сфере культуры нашей губернии с начала 2025 года.

В роли ведущего музыкально-поэтического вечера выступит Евгений Макаров – поэт, актёр и руководитель творческого объединения современных авторов и мелодекламаторов «ТворИС с Е. Макаровым». В программе предстоящего мероприятия – художественное чтение самых известных и проникновенных стихов Сергея Есенина с участием Евгения Макарова и артистов самарского театра «Город», музыкальные номера в исполнении певицы Алёны Пичугиной и барда Евгения Биринцева, а также награждение победителей творческого конкурса «”Всю душу выплесну в слова...” и в образы».

Хотите услышать строки из всеми любимых произведений народного поэта и узнать больше о его творческом наследии? Тогда приходите на поэтико-музыкальный вечер «Пой песню, поэт!».

4 октября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ