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СОУНБ приглашает на музыкальную программу «В ожидании Рождества»

14 декабря 2024 17:38
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Гости библиотеки смогут услышать шедевры европейской вокальной и инструментальной музыки, а также русские духовные стихи и отрывки из прозы.

В воскресенье, 22 декабря, в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить музыкально-просветительскую программу «В ожидании Рождества». Гости библиотеки смогут услышать шедевры европейской вокальной и инструментальной музыки, а также русские духовные стихи и отрывки из прозы.

Автором и ведущим программы является музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова. Она расскажет собравшимся о феномене духовной музыки, о традиции рождественских концертов и других интересных сюжетах из истории музыкальной культуры.

Компанию Ирине Цыгановой составят её друзья и коллеги – самарские музыканты:

лауреат международных конкурсов Валентина Загадкина – фортепиано;

лауреат международных конкурсов Серёжа Загадкин – скрипка;

приглашенная солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии  «Самарская театральная Муза» Юлия Маркова – меццо-сопрано;

актриса, исполнительница старинных русских народных и духовных песнопений Надежда Малыванова – колёсная лира, гусли, песнопения.

Хотя приглашённые исполнители играют в различных стилях и на разных музыкальных инструментах, в этот день они соберутся вместе, чтобы разделить со слушателями радость приближения праздника, объединяющего миллионы верующих христиан по всему миру, – праздника, который несёт с собой дух любви и надежды.

Предстоящая встреча станет последним в 2024 году событием проекта «Музариум», который проводится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Анонсы следующих музыкальных и просветительских мероприятий в СОУНБ можно будет увидеть в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

22 декабря в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным билетам, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 22 декабря (включительно). Цена – 250 рублей. Оплата посредством безналичного расчета осуществляется на сайте СОУНБ, за наличный расчёт – в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

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Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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