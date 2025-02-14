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СОУНБ приглашает на концерт группы «Allхимия»

14 февраля 2025 18:24
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Хотите стать участником завораживающего действа и по-новому взглянуть на некоторые обыденные вещи? Тогда приходите в областную библиотеку!

15 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия», соединяющего музыку, поэзию и аналитическую психологию Карла Юнга. Совершить путешествие внутрь себя жители города смогут вместе с Анной Крестьяниновой (стихи) и Ксенией Солдаткиной (музыка и песни).

«AllХимия – это о взаимопроникновении разных видов искусства, о превращении смыслов в образы, о внутренних переменах творцов и зрителей. История о чём-то очень личном, и для каждого – о чём-то своём», – так о проекте рассказывают его создатели, которые приглашают своих слушателей отправиться на поиски глубоких корней, причин и смыслов творческой энергии. Оригинальная манера выступлений, как отмечают некоторые поклонники творчества коллектива, сближает «AllХимия» с рок-группой Pink Floyd, известной своими звуковыми экспериментами.

На протяжении предстоящего вечера Анна Крестьянинова и Ксения Солдаткина не только выступят с музыкальными номерами, но и расскажут о философии проекта, а также о классиках психологической науки, чьи произведения помогают людям понять собственную природу.

Хотите стать участником завораживающего действа и по-новому взглянуть на некоторые обыденные вещи? Тогда приходите в областную библиотеку!

15 февраля в 17:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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