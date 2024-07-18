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СОУНБ: на лекцию «Техники самопомощи при тревоге и стрессе» приглашают самарцев

18 июля 2024 12:00
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СОУНБ: лекция «Техники самопомощи при тревоге и стрессе» приглашает самарцев

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале нового просветительского проекта «Компас жизни», посвященного вопросам практической психологии и проводимого в партнёрстве со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Первая открытая встреча в рамках проекта состоится в библиотеке уже 24 июля в 18:00: Григорий Старостин* и Леонид Кроп** поговорят о техниках самопомощи при тревоге и стрессе, а также проведут для всех желающих мастер-класс.

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Как часто мы сталкиваемся с тревогой и стрессом и как можно защитить себя от негативных эмоциональных состояний? Какие методики помощи в тяжёлых стрессовых ситуациях являются наиболее действенным? На эти и другие вопросы ответят почётные гости предстоящего вечера, которые также проведут практическое занятие, в ходе которого продемонстрируют лучшие техники самостоятельной работы над своими переживаниями.

Лекция «Техники самопомощи при тревоге и стрессе» станет отправной точкой грядущего цикла просветительских мероприятий психологической направленности. Уже в ближайшие месяцы посетителей областной научной библиотеки будут ждать новые научно-популярные лекции, семинары, открытые встречи и мастер-классы с участием опытных психологов. Анонсы мероприятий можно будет увидеть на страничке СОУНБ «ВКонтакте».

Хотите узнать о книгах по самопознанию и саморазвитию? Стремитесь услышать рассказ о психологии простыми словами? Думаете о том, как лучше выстраивать свои отношения с близкими людьми? Тогда приходите в библиотеку!

24 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

*Григорий Анатольевич Старостин – психотерапевт, семейный психолог, директор клиники «Про тебя», магистр психологии.

**Леонид Александрович Кроп системный семейный психолог, дефектолог, специалист клиники «Про тебя», магистр психологии.

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