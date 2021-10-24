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Соцопрос: программисты реже работают за идею

24 октября 2021 12:20
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Соцопрос: программисты реже работают за идею

В том, что их работа — это призвание, чаще всего убеждены фармацевты, педагоги, пиарщики и врачи. Программисты работают за идею гораздо реже.

Чаще всего работа рассматривается как способ получения дохода: 55% россиян признаются, что в данный момент трудятся ради зарплаты, премий и льгот. Для 22% работа — это прежде всего карьера, то есть рост профессионализма, статуса и масштаба проектов. Видеть в ежедневном труде свое призвание, получать удовольствие от рабочего процесса и радоваться вкладу в результат свойственно 18% россиян.

Главным образом ради денег чаще всего работают респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. (66%). Тех, для кого работа — это прежде всего карьера и способ повышения своего профессионального статуса, больше всего среди молодежи до 24 лет (42%). Как призвание и долг работу чаще всего рассматривает старшее поколение: среди респондентов старше 45 такую позицию разделяет 23%.

За семь лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали чуть чаще видеть в своей работе лишь источник дохода (на 3 п.п.) и реже — возможности профессионального и карьерного роста (на 6 п.п.). Число тех, для кого работа — это призвание, по сравнению с 2014 годом практически не изменилось.

По данным SuperJob, за идею и из чувства долга чаще всего трудятся фармацевты (47%), воспитатели (46%), PR-менеджеры (36%), учителя (34%) и врачи (30%). Рассматривать работу как источник дохода больше всего свойственно кладовщикам (75%), бухгалтерам (67%), менеджерам по продажам (65%), секретарям и менеджерам по закупкам (по 64%). Чаще всех считают ежедневный труд средством повышения своего профессионального статуса маркетологи (41%), дизайнеры (35%), HR-менеджеры (30%), экономисты (29%) и диспетчеры (28%). Главные бухгалтеры, программисты и системные администраторы ради призвания и карьеры работают нечасто, большинство — ради денег (58, 57 и 60% соответственно).
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного трудоустроенного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 535
  • Время проведения: 2 сентября — 19 октября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

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