Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!

В нем участвуют уже более 150 тысяч семей со всей России.
Суть проекта – проста. Каждую неделю участникам предлагают выполнить легкое задание: посмотреть кино, сходить в музей, приготовить ужин. Главное – #всейсемьей!
27 февраля пройдет третий большой розыгрыш призов. Участники получат более 4 с половиной тысяч подарков. В том числе организаторы разыграют 100 сертификатов в один из маркерплейсов в честь 100 000 подписчиков за выполнение самого простого задания:
1) Нужно сделать репост вот этой записи с официальной страницы проекта: https://vk.cc/cuq6Uw
2) Нужно зарегистрироваться в проекте (если вы еще этого не сделали) по ссылке: https://vk.cc/cu1zjD
27 февраля организаторы определят победителей.