Социальный контракт помог жителю Новокуйбышевска открыть гончарную мастерскую

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В Самарской области с начала 2024 года заключено более 3 тысяч социальных контрактов, которые помогают семьям и одиноким людям повысить уровень дохода. Оформление социального контракта остается одной из самой эффективной и востребованной мерой социальной поддержки, предоставляемой в рамках национального проекта «Демография». Как и в прошлом году, когда жителями региона было заключено около 7 тысяч соцконтрактов, самым популярным направлением остается ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Напомним, что национальный проект «Демография», реализуемый по решению Президента страны Владимира Путина, касается практически всех граждан России и направлен на всестороннюю поддержку жителей. Он помогает семьям с детьми, позволяет получить новую профессию, вести здоровый образ жизни, повысить доход и качество жизни. Самарская область является активным участником национальных проектов.

Социальный контракт - это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам, которая предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудной жизненной ситуации и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе его осуществления. Соцконтракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.

В семье Стрельниковых из Новокуйбышевска подрастают два сына. Глава семьи Михаил обратился в управление социальной защиты населения по месту жительства и оформил социальный контракт на открытие своего дела. На выплату по соцконтракту приобрел необходимое оборудование и сырье. Примечательно, что сейчас, в Год семьи, Михаил обучает и детей, и взрослых гончарному делу.

«Социальный контракт мне сильно помог. Мы смогли купить нужное для работы оборудование. Это и гончарные круги, печь для обжига, палитру глазурей и другое. У нас этого не было, узкий круг изделий могли только делать. А сейчас, когда есть всё необходимое, и взрослым, и детям стало интереснее заниматься и сразу же количество посетителей выросло», - рассказывает Михаил Стрельников.

«С помощью соцконтракта человек может не только реализовать себя, но и повысить уровень своего дохода. Все, кто хочет узнать больше о такой мере поддержке, как соцконтракт, или заключить его, приходите в управление соцзащиты по месту жительства», - говорит Ольга Мордасова, начальник отдела адресной социальной помощи управления социальной защиты населения по городу Новокуйбышевск.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области