Социальный контракт: поддержка государства помогает многодетной маме из Самары реализовать мечту

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Помощь семьям с детьми – одно из приоритетных направлений государственной политики, важнейшая часть национального проекта «Демография» и его составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На расширенном заседании Правительства Самарской области Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что оказанию этой помощи будет уделяться особое внимание.

Накануне во время общественного обсуждения областного бюджета на будущий году Губернатор подчеркнул: «Мы последовательно будем увеличивать средства на поддержку семей с детьми и увеличивать в очень серьезных, опережающих размерах». Так, в этом году в регионе финансовую поддержку получают более 200 тысяч семей с детьми. На эти цели в бюджете в общей сложности предусмотрено более 30 млрд рублей. В следующем году планируется увеличить объем такой поддержки до беспрецедентных 50 млрд рублей.

Один из востребованных видов помощи – социальный контракт. Благодаря ему семьи и одинокие граждане могут существенно повысить благосостояние.

«Социальная помощь в виде социального контракта - один из механизмов, направленных на повышение реальных доходов граждан. Соцконтракт предоставляется по нескольким направлениям: поиск работы, индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. Обращаться надо к нам в районные управления соцзащиты. Можно подать и электронное заявление через портал государственных услуг или социальный портал «Супрема63»», - говорит сотрудник Управления по Железнодорожному, Ленинскому и Самарскому районам ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» Юлия Соколова.

Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года в области было заключено уже более 5300 соцконтрактов. Один из них – на открытие собственного дела – заключила многодетная мама Елена Охотина.

В семье Елены и Владислава Охотиных из Самары подрастает трое детей. Глава семьи – медбрат, а у Елены редкая для женщины профессия — мастер по изготовлению художественных изделий. Чтобы повысить доход семьи Елене пришла в голову идея открыть собственное дело.

Осуществить мечту помогла государственная поддержка. Елена обратилась в самарское управление социальной защиты населения, где оформила социальный контракт и получила выплату, которую вложила в производство. За счет средств социального контракта было приобретено новое оборудование: промышленная швейная машина, машина для нарезки кожаных ремней и полос, расходные материалы и необходимая фурнитура. Закупленное оборудование помогает Елене делать самые разнообразные изделия из кожи: это женские и мужские ремни, обложки для ежедневников и документов, сумки и другое. Все изделия индивидуальны, сделаны профессионально, качественно и с большой любовью.

«Нам социальная служба выделила средства, на которые мы купили специальную машинку для изготовления разного вида изделий, а также машину для нарезки ремней, которая нам тоже очень пригодилась. Социальный контракт — это огромная поддержка для нашей семьи», - рассказывает Елена Охотина.

30 октября как представитель общественности Елена участвовала в расширенном заседании Правительства Самарской области. По ее словам, для нее важно было участвовать в обсуждении бюджета, узнать о планах и проектах, которые будут реализованы в регионе, в том числе направленных на поддержку семей с детьми.

«Важно, что многодетные семьи находят поддержку на всех уровнях власти, что особенно ценно для нас. Сейчас государство оказывает нам значительную помощь. Особенно помогла региональная поддержка на третьего ребенка от губернатора - 100 тысяч рублей. Все это нам очень пригодилось», - отметила многодетная мама.

Не останавливаясь на достигнутом, Елена Витальевна продолжает профессиональное развитие и стала активным участником акселератора «Путь ремесленника», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект поддерживает ремесленников, которые хотят улучшить качество своей сувенирной ремесленной продукции, а также повысить устойчивость и эффективность своей деятельности.

Фото: freepik.com