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Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля

17 марта 2023 22:15
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Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля, соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять процентов. Такое постановление утвердило правительство", — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.

Как заявляли в Минтруде, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы населения с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на десять процентов и с 1 апреля 2023-го — еще на 3,3 процента. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 процента, подчеркнули в пресс-службе.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

 

Фото:   ru.freepik.com

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