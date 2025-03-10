Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%

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Правительство России приняло решении об индексации социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля. Эта мера коснется почти 4,2 миллиона человек.

В пресс-службе кабмина напомнили, что социальные пенсии получают потерявшие кормильца граждане, люди с инвалидностью, а также те, у кого нет трудового стажа либо он недостаточен для назначения страховой пенсии.

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Там добавили, что на 14,75% также проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения ряда категорий граждан – проходивших службу по призыву военных, участников Великой Отечественной войны, граждан, имеющих награды "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчиков-испытателей и космонавтов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства", – сказал глава кабмина Михаил Мишустин, Он добавил, что важно продолжать принимать все необходимые меры, чтобы положенные гражданам средства перечислялись своевременно.

Как также указывается в сообщении пресс-службы российского правительства, решение затронет почти 4,2 миллиона человек, а в бюджете Социального фонда на его реализацию предусмотрено около 85 миллиардов рублей, пишет Смотрим.