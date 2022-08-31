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Социальные обязательства перед военнослужащими Самарского батальона выполняются в полном объеме

31 августа 2022 14:29
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Выплаты, положенные добровольцам Самарского батальона, начали поступать и до 1 сентября положенные средства будут перечислены.  

Главный военный комиссар региона, полковник Алексей Вдовин подтвердил, что выплаты, положенные добровольцам Самарского батальона, начали поступать и до 1 сентября положенные средства будут перечислены.  

Напомним, что по решению губернатора Дмитрия Азарова каждый боец Самарского батальона получает единовременную выплату – 300 000 рублей. Буквально неделю назад она была увеличена в 1,5 раза и всем, кто поступил на службу раньше увеличения выплаты, разницу также компенсируют.

Кроме того, семьям военнослужащих Самарского батальона, в которых воспитываются дети от 7 до 18 лет, по поручению Главы региона оказывается поддержка по подготовке детей к школе. Родителям выплачивают по 10 тысяч рублей. 

Ранее на встрече с земляками, которые вызвались служить в Самарском батальоне, Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждой семье, где есть свой защитник Отечества, окажут всю необходимую помощь от государства. Всем главам муниципальных образований поставлена задача оказать полное содействие членам семей военных Самарского батальона для получения всех предусмотренных социальных гарантий.
 
«Все меры поддержки, которые предусмотрены законодательством РФ для военнослужащих Вооруженных сил РФ, плюс, с учетом того, что они будут принимать участие в специальной военной операции, они будут пользоваться льготами ветерана боевых действий, а от Самарской области, по решению губернатора первое, и самое важное - это единовременная выплата. Размер - 300 тысяч рублей. Не зависимо от того, кто он - офицер, прапорщик, солдат или сержант. Если он подписал контракт в наших подразделениях, он получит эту выплату. Самарская область по этому вопросу, по всем вопросам социального обеспечения военнослужащих Самарского батальона свои обязательства выполняет в полном объёме», - подчеркнул главный военный комиссар региона Алексей Вдовин. 

 

Фото:   правительство СО

 

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