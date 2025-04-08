Соцфонд назвал условия для назначения пенсии в 2025 году

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Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение трех условий — достижение установленного возраста для выхода на пенсию, наличие не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, следует из данных Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По состоянию на 1 января 2025 года общеустановленный пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, общеустановленный пенсионный возраст у женщин — 59 лет и старше. Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет. Также для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

Как ранее рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова, из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. У женщин, достигших возраста 59 лет, и мужчин, достигших возраста 64 лет, возможность выхода на пенсию возникнет лишь в 2026 году.