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Сотрудница УФСИН СО Анна Халитова спасла тонущего ребенка

30 августа 2023 09:16
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Опаздай она на десяток, другой секунд и малыш пропал бы в глубоком озере.

 

Это неординарное событие произошло жарким летним днем на одном из озер близ самарского Курумоч. Сотрудница уголовно-исполнительной системы Анна Халитова с мужем и детьми отдыхала на берегу водоема. Вдруг она заметила, что один из купающихся малышей лет четырех сделал неосторожный шаг и стал захлебываться в воде. Однако отдыхавшие вокруг люди не обращали на это внимание.

Почувствовав опасность Анна Анатольевна бросилась на помощь. Неожиданно  ребенок ушел под воду. Счет времени пошел на секунды. Опаздай она на десяток, другой секунд и малыш пропал бы в глубоком озере. Женщина что есть мочи прыгнула к тому месту, где в последний раз показался  малыш. Поймать ребенка в мутной воде удалось только с пятой попытки. Подхватив его за руки, она вынесла мальчика на берег. К счастью, искусственного дыхания ему не потребовалось делать. Через некоторое время ребенок уже играл с другими детьми.

О своем самоотверженном поступке Анна никому не рассказывала. Об этом случае стало известно от одного случайного свидетеля.

Старший лейтенант внутренней службы Анна Халитова работает инспектором участка, функционирующего как исправительный центр №3 при КП-27 УФСИН Самарской области. Служит в уголовно-исполнительной системе Самарской области более шести лет. За добросовестную службу неоднократно поощрялась руководством, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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