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Сотрудница полиции Тольятти заняла первое место в соревнованиях по плаванию

30 июля 2025 17:06
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Блестящее выступление на соревновании стало возможным благодаря упорству и отличной физической форме майора полиции.

Сотрудница полиции Тольятти заняла первое место в первенстве факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений по ОБДД Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по плаванию.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции У МВД России по городу Тольятти майор полиции Виктория Ларионова недавно вернулась с командировки по повышению квалификации в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». В Московском областном филиале она прошла обучение по дополнительной программе «Повышение квалификации инспекторского состава по пропаганде безопасности дорожного движения, сотрудников Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном и районных уровнях, на которые возложено выполнение функций по пропаганде безопасности дорожного движения».

Виктория Ларионова заняла первое место в первенстве факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по плаванию на дистанции 25 метров вольным стилем.

Блестящее выступление на соревновании стало возможным благодаря упорству и отличной физической форме майора полиции. Еще со школьных лет она занималась легкой атлетикой, баскетболом, была постоянной участницей различных соревнований. С 2006 года обучалась в Самарском филиале Саратовского юридического института МВД России. Обучаясь в Самарском филиале Саратовского юридического института МВД России спортивные увлечения не забросила, была капитаном женской баскетбольной команды института, вместе с которой участвовала и побеждала на областных соревнованиях, при этом справлялась с ответственными поручениями как староста взвода. В 2008 году Виктория получила красный диплом о среднем профессиональном юридическом образовании.

В сентябре 2008 года младший лейтенант милиции Ларионова приступила к обязанностям следователя в Автозаводском РОВД г. Тольятти. Первое время молодой сотруднице было очень нелегко, но все трудности в службе только закаляли ее характер. В последующем она обучалась в Нижегородской академии МВД России.

В 2012 году Виктория Ларионова перевелась в следственный отдел Красноярского отдела полиции. И нисколько не пожалела, что продолжила службу в этом дружном коллективе. С июня 2014 года Виктория работала в Красноярском отделении ГИБДД инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. По роду своей деятельности приходилось много общаться с детьми. Именно это общение и доставляло ей радость и приносило массу положительных эмоций. А еще зарядом позитива для неё служат путешествия по разным уголкам нашей страны и мира.

В 2018 году Виктория вернулась в Тольятти, откуда все и началось. И, сегодня майор полиции с лучезарной улыбкой и блеском в глазах, полна профессиональных идей, которые она с легкостью воплощает в жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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