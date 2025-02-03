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Цель - повышение престижа рабочих профессий.
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Сотрудников ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление МКД приглашают к участию в конкурсе «Профессионал года 2025»

3 февраля 2025 18:10
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Цель - повышение престижа рабочих профессий.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – министерство) в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2013 № 184 «О проведении на территории Самарской области трудового конкурса «Профессионал года» в целях повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям предлагает сотрудникам ресурсоснабжающих организаций, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, принять участие в конкурсе «Профессионал года 2025».

Для ресурсоснабжающих организаций по номинациям: «Лучший работник электросетевого комплекса», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший работник водоканала», «Лучший работник тепловых сетей».

Для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по номинациям: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший дворник».

В соответствии с Положением о проведении на территории Самарской области трудового конкурса «Профессионал года» по направлению  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Положение), утвержденным приказом министерства от 15.01.2021 № 7 «О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.11.2013 № 239 «Об утверждении Положения о проведении на территории Самарской области трудового конкурса «Профессионал года» по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» к участию в конкурсе допускаются работники, стаж которых по специальности составляет не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1), характеристику (приложение 2) и анкету участника конкурса, заверенную работником кадровой службы с печатью по основному месту работы (приложение 3).

Дополнительно представляются документы в соответствии с приложением 4 Положения (фото выдвигаемого сотрудника на рабочем месте, информация о благодарностях от жителей и о рационализаторских предложениях, предложениях по повышению эффективности своей работы или деятельности организации, о прочих инициативах сотрудника, история жизни конкурсанта «Как я стал работником ЖКХ» и др.), а также согласие на обработку персональных данных (приложение 5).

Выдвижение номинантов на конкурс осуществляется работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). Работодатель, выдвигающий номинантов для участия в конкурсе, несет ответственность за достоверность сведений об участнике конкурса и деятельности организации.

Победители конкурса награждаются в соответствии с Положением о проведении на территории Самарской области трудовых конкурсов «Профессионал года», утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 29.04.2013 № 184.

По вопросам участия в конкурсе «Профессионал года 2025», а также вопросам подготовки документов в соответствии с приложениями 1 — 5 Положения необходимо обращаться к консультанту департамента национальных проектов и государственных программ
Мызниковой А.Л., тел. +7(846) 214-75-41.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в адрес министерства на бумажном носителе и в электронном виде на электронный адрес: MiznikovaAL@samregion.ru в срок до 10 марта 2025 года.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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