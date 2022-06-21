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Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД СО получили награды в профессиональный праздник

21 июня 2022 18:18
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Кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности.

Сегодня, в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области заместитель начальника полиции областного главка полковник полиции Олег Федьков в торжественной обстановке поздравил сотрудников с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты начальника ГУ МВД России по Самарской области и нагрудные знаки МВД России «Отличник полиции».

Он поблагодарил коллектив за добросовестную службу и подчеркнул, что кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности. При участии полицейских-кинологов со служебными собаками раскрываются многочисленные преступления - кражи, грабежи, разбои, убийства, обнаруживаются и изымаются из незаконного оборота наркотики, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

«Спасибо за ваш нелегкий труд и терпение! Желаю вам и дальше совершенствовать свое мастерство, успехов в службе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, понимания близких!», - пожелал всем присутствующим полковник полиции Олег Федьков и приступил к награждению за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо важных и сложных задач отличившихся сотрудников.

Нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции» награждены:

Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Максим Осокин;

Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Полина Егорова;

Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области прапорщик полиции Дарья Ненашева.

Почетной Грамотой ГУ МВД России по Самарской области награждены:

Старший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Мария Болтунова;

Инспектор-кинолог О МВД России по Красноярскому району капитан полиции Надежда Баканова;

Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Антон Шестаков;

Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Марина Лупанова;

Инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре лейтенант полиции Алина Шестакова;

Начальник ветеринарной службы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Вероника Яковенко;

Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре старший прапорщик полиции Владимир Калинин;

Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Анастасия Павлова;

Полицейский комендантской группы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старшина полиции Анна Быкова;

Проводник (вожатый) служебных собак центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области Наталья Сергеева.

Завершилось мероприятие фотографированием на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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