Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД СО получили награды в профессиональный праздник

Сегодня, в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области заместитель начальника полиции областного главка полковник полиции Олег Федьков в торжественной обстановке поздравил сотрудников с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты начальника ГУ МВД России по Самарской области и нагрудные знаки МВД России «Отличник полиции».
Он поблагодарил коллектив за добросовестную службу и подчеркнул, что кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности. При участии полицейских-кинологов со служебными собаками раскрываются многочисленные преступления - кражи, грабежи, разбои, убийства, обнаруживаются и изымаются из незаконного оборота наркотики, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.
«Спасибо за ваш нелегкий труд и терпение! Желаю вам и дальше совершенствовать свое мастерство, успехов в службе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, понимания близких!», - пожелал всем присутствующим полковник полиции Олег Федьков и приступил к награждению за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо важных и сложных задач отличившихся сотрудников.
Нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции» награждены:
Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Максим Осокин;
Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Полина Егорова;
Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области прапорщик полиции Дарья Ненашева.
Почетной Грамотой ГУ МВД России по Самарской области награждены:
Старший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Мария Болтунова;
Инспектор-кинолог О МВД России по Красноярскому району капитан полиции Надежда Баканова;
Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Антон Шестаков;
Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Марина Лупанова;
Инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре лейтенант полиции Алина Шестакова;
Начальник ветеринарной службы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Вероника Яковенко;
Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре старший прапорщик полиции Владимир Калинин;
Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Анастасия Павлова;
Полицейский комендантской группы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старшина полиции Анна Быкова;
Проводник (вожатый) служебных собак центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области Наталья Сергеева.
Завершилось мероприятие фотографированием на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО