Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД СО получили награды в профессиональный праздник

129

Сегодня, в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области заместитель начальника полиции областного главка полковник полиции Олег Федьков в торжественной обстановке поздравил сотрудников с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты начальника ГУ МВД России по Самарской области и нагрудные знаки МВД России «Отличник полиции».



Он поблагодарил коллектив за добросовестную службу и подчеркнул, что кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности. При участии полицейских-кинологов со служебными собаками раскрываются многочисленные преступления - кражи, грабежи, разбои, убийства, обнаруживаются и изымаются из незаконного оборота наркотики, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.



«Спасибо за ваш нелегкий труд и терпение! Желаю вам и дальше совершенствовать свое мастерство, успехов в службе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, понимания близких!», - пожелал всем присутствующим полковник полиции Олег Федьков и приступил к награждению за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо важных и сложных задач отличившихся сотрудников.



Нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции» награждены:



Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Максим Осокин;



Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Полина Егорова;



Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области прапорщик полиции Дарья Ненашева.



Почетной Грамотой ГУ МВД России по Самарской области награждены:



Старший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Мария Болтунова;



Инспектор-кинолог О МВД России по Красноярскому району капитан полиции Надежда Баканова;



Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Антон Шестаков;



Инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Марина Лупанова;



Инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре лейтенант полиции Алина Шестакова;



Начальник ветеринарной службы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Вероника Яковенко;



Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре старший прапорщик полиции Владимир Калинин;



Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший прапорщик полиции Анастасия Павлова;



Полицейский комендантской группы центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старшина полиции Анна Быкова;



Проводник (вожатый) служебных собак центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области Наталья Сергеева.



Завершилось мероприятие фотографированием на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО