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Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
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Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»

13 июля 2021 17:12
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На протяжении двух дней участники слета наслаждались творчеством замечательных артистов.

Проекту «ПОБЕДА» более 10 лет. Реализуется он в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Его главная задача – патриотическое воспитание молодого поколения через авторскую песню. Здесь демонстрируются лучшие образцы поэтическо-песенного жанра, направленные на приверженность идеалам служения Отечеству. За время его существования своим творчеством зрителей «Победы» порадовали более 1000 артистов. Кроме того, проект включает в себя конкурсы, уроки мужества, показательные выступления, патриотические выставки и многое другое. 

Почетными гостями «Победы» в разные годы становились советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, представители правительства Самарской области, руководители органов исполнительной власти и силовых структур, средств массовой информации.

В этом году в связи с ограничительными мероприятиями Грушинский фестиваль не проводился. Поэтому было принято решение провести отдельный патриотический слет в закрытом формате с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Организаторами слета выступили региональное отделение общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Самарской области под руководством полковника в отставке Артура Маливанчука, Самарский клуб авторской песни имени Валерия Грушина в лице его президента Виталия Шабанова и региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Самарской области под председательством Виктора Воропаева.

Непосредственное руководство патриотическим слетом осуществлял начальник пресс-службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Алексей Халитов.

На протяжении двух дней участники слета наслаждались творчеством замечательных артистов. Здесь выступали музыкальные коллективы – «Своя философия», «#Хардбарды», «АКОСТИН», гр. «Калибр», дуэт «Лю Марин», а также Юрий Карпов, Андрей Лобанов, Сергей Лысенко, Роман Мишутин, Алексей Халитов, Андрей Рудов, Виталий Царев, Наталья Самаркина, Татьяна Ляндрес, Александр Жаров, Алексей Смирнов, Павел Юдин, Олег и Ольга Крутских, Евгений Измайлов, Александр Теплянский, Сергей Селезнев, Константин Тарабрин и многие другие известные барды и творческие коллективы нашей страны и стран ближнего Зарубежья.

Особое внимание зрителей привлекла выставка военной техники фронтовых лет. Ее оформлением занимался председатель клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину» Александр Паулов. 

- В наше непростое время, - говорит Алексей Халитов, - когда в мире фашизм и нацизм вновь поднимают головы, когда общепринятые нормы международного права попираются, а подвиги наших отцов и дедов, отдавших жизни в борьбе с немецкими захватчиками, намеренно забываются во многих странах, чьи активисты переписывают историю в угоду своих интересов, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Отечеству, Родине становится особенно актуальным. Знать историю своей страны - это значит быть ее патриотом. Поэтому организация военно-патриотической площадки «ПОБЕДА» имеет большое значение. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал. Уверен, что наше доброе сотрудничество будет продолжено и в будущем, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Теги: Мероприятия слет «ПОБЕДА» сотрудники УИС участие

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