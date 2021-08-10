Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой

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Мероприятие состоялось в музейно-выставочном комплексе «Самара Космическая». Его организатором выступил председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский. Наряду с сотрудниками УИС во встрече с первой в мире женщиной-космонавтом приняли участие и другие члены совета – Галина Николаева и Алексей Семин.

Валентина Терешкова интересно и обстоятельно рассказала о своем первом полете в космос, перспективах развития отечественной космонавтики, ее роли в развитии науки и экономики.

Затем она ответила на многочисленные вопросы самарцев. В знак благодарности Валентине Терешковой преподнесли памятный подарок и букет цветов. Завершилось мероприятие совместным фотографированием на добрую память.

- Одним из акцентов работы нашего Общественного совета является профориентация детей сотрудников УИС, - говорит Павел Покровский. - Встреча с человеком, посвятившим всю свою жизнь ракетно-космической отрасли, на примере которого наши ребята выберут технические специальности и продолжат славный космический путь страны, его реализация. Вопросы, прозвучавшие на встрече с Валентиной Терешковой, были содержательны и ответы на них, уверен, сыграют положительную роль в судьбе наших ребят, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области