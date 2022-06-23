Сотрудники УФСИН СО приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

125

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби. В Самаре в связи с этой печальной датой зажгли 30 тысяч свечей. В траурной акции в память о павших защитниках Отечества приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, представители областных и городских властей, ветераны, сотрудники правоохранительных и силовых структур.

Кроме того, в городе Сызрань зажгли свечи на территории мемориального комплекса «Вечный огонь». Сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН России по Самарской области приняли участие в создании «огненной картины», изображения паровоза-памятника «Лебедянка», который установлен на станции «Сызрань-1». Потребовалось 6000 свечей. Эта акция «Огненные картины войны» в Сызрани также связана с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Рядом с картиной была выложена надпись: «Сызрань помнит!».

Наряду с солдатами и офицерами Вооруженных сил посильный вклад внесла и уголовно-исполнительная система. В исправительных учреждениях шили форменное обмундирование, изготовляли ящики для мин, саперную амуницию, оборудование для гужевого транспорта. За героизм и мужество, трудовую доблесть многие сотрудники пенитенциарной системы были отмечены государственными наградами, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО