Сотрудники УФСИН СО приняли участие в праздновании Всероссийского Дня физкультурника

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Мероприятие было проведено на самарской набережной, где работники уголовно-исполнительной системы сдавали нормы физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Также спортивные состязания прошли и в исправительных учреждениях области.

В ИК-26 и СИЗО №4 состоялся товарищеский матч по футболу среди команд сотрудников учреждений, в состав которых также вошли и члены их семей. В Сызрани на стадионе «Центральный» были проведены соревнования по хоккею с мячом между работниками СИЗО № 2 УФСИН России по Самарской области.

Завершающим этапом праздничного мероприятия стал легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», в котором приняли участие все желающие конкурсанты. Лидером забега стал сотрудник Управления по конвоированию УФСИН России по Самарской области Раиф Сытдыков, преодолевший дистанцию в 10 километров.

Все спортивные соревнования прошли на высшем организационном уровне.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области