Сотрудники УФСИН СО приняли участие в операции «Розыск»

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Мероприятие проводится с целью стабилизации оперативной обстановки, установления местонахождения и задержания максимального количества разыскиваемых лиц.

В оперативно-профилактической операции наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы участвовали полицейские. Всего было задействовано 234 сотрудника колоний и следственных изоляторов.

В ходе проверки 172 адресов разыскиваемых лиц было установлено местонахождение 16 человек, находящихся в федеральном розыске, осужденных за совершение преступлений различной тяжести.

Наиболее отличившиеся сотрудники будут поощрены руководством УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН СО