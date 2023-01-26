Сотрудники УФСИН СО приняли участие в круглом столе на тему «Космос, как культурное наследие»

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Организаторами мероприятия стали комиссия Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, руководство выставочного центра «Самара космическая».



Модератор акции – председатель общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский.

Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся популяризации и сохранения памятных дат, событий в истории нашей страны.



Особое внимание было обращено на сбережение исторической памяти о России, как о стране первой освоившей околоземные пространства.



В завершении мероприятия в Самарскую областную библиотеку для слепых были переданы научно-познавательные книги, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО