Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Отечеству

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Церемония принятия Присяги состоялась у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие врио начальника уголовно-исполнительной системы региона полковник внутренней службы Александр Демидов, а также родные и близкие сотрудников.

В ходе церемонии состоялся торжественный вынос знамени УФСИН России по Самарской области.

С приветственным словом к молодым специалистам обратился полковник внутренней службы Александр Демидов. Он особо подчеркнул, что принятие Присяги – одно из важнейших событий в службе и жизни сотрудника УИС. Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все требования, изложенные в этой торжественной клятве на верность Родине.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием на добрую память, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО