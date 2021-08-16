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Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Отечеству

16 августа 2021 14:57
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В ходе церемонии состоялся торжественный вынос знамени УФСИН России по Самарской области.

Церемония принятия Присяги состоялась у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие врио начальника уголовно-исполнительной системы региона полковник внутренней службы Александр Демидов, а также родные и близкие сотрудников.

В ходе церемонии состоялся торжественный вынос знамени УФСИН России по Самарской области.

С приветственным словом к молодым специалистам обратился полковник внутренней службы Александр Демидов. Он особо подчеркнул, что принятие Присяги – одно из важнейших событий в службе и жизни сотрудника УИС. Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все требования, изложенные в этой торжественной клятве на верность Родине.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием на добрую память, передает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН СО

Теги: присяга УФСИН СО

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