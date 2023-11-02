Сотрудники УФСИН СО примут участие в параде Памяти

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Торжественное мероприятие пройдет на одной из самых больших площадей Европы – площади Куйбышева в Самаре.

Парад Памяти регулярно проводится в областном центре и посвящен маршу советских войск, состоявшемуся 7 ноября 1941. На нем присутствовали дипломаты из многих стран. Они наяву убедились, что у нашего государства еще много сил для разгрома фашистских войск. После парада многие его участники получили направление в действующую армию, где в боях с захватчиками проявили героизм и мужество и были удостоены и медалей.

Сейчас в составе сводной колонны будут маршировать сотрудники УИС, а в числе приглашенных есть ветераны «системы».

Кроме того, состоится возложение живых цветов к монументу Матери-Родины на площади Славы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО