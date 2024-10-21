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Сотрудники территориальных отделов самарского Росреестра ответили на вопросы пожилых граждан

21 октября 2024 12:02
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Сотрудники территориальных отделов самарского Росреестра ответили на вопросы пожилых граждан

По региону прошла серия встреч с пожилыми людьми, организованная сотрудниками Управления Росреестра по Самарской области.

Мероприятия были проведены на территориях г. Отрадного, г. Похвистнево, с. Красный Яр. Начальники территориальных отделов посетили Отрадненский пансионат для ветеранов труда, Государственные казенные учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного, Северо-Восточного и Северного округов».

В рамках акции пенсионерам были даны практические советы по правовым вопросам, связанным с недвижимостью. Специалисты подробно рассказали о том, какие документы необходимы для учетно-регистрационных действий и на что следует обратить внимание.

Особое внимание уделили вопросам профилактики мошенничества. Пенсионерам объяснили, как распознать мошенников и к кому обращаться за помощью в случае возникновения подозрений. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что заблаговременно полученная информация может помочь избежать неприятных ситуаций.

«Мы планируем организовывать такие встречи на постоянной основе, чтобы обеспечить граждан консультациями по вопросам в сфере недвижимости. Инициатива по проведению мероприятий с пенсионерами будет способствовать повышению их правовой грамотности и уверенности в защите своих прав и интересов. Подобные встречи – это не просто помощь, но и социальная ответственность, требующая постоянного внимания со стороны государственных структур», - комментирует начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Лилия Аглиулова.

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