Сотрудники Сызранского линейного отдела присоединились к поздравлениям женщин

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В преддверии Международного женского дня 8 Марта сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поздравили женщин с наступающим праздником.

На железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1 сотрудники транспортной полиции вручали представительницам прекрасного пола цветы и профилактические памятки с информацией о распространённых видах мошенничества.

В Сызранском линейном отделе стало доброй традицией в преддверии Международного женского дня поздравлять работников транспортного комплекса, гостей и жителей города Сызрани, находящихся на железнодорожном вокзале, с весенним праздником.

Принимая цветы и поздравления, женщины разных возрастов благодарили полицейских за приятный сюрприз!