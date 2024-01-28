Сотрудники СУ СО организовали воспитанникам «Центра помощи детям» экскурсионную программу

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Новогодние праздники прошли, но сотрудники следственного управления СК СО продолжают оказывать помощь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В этот раз сотрудники территориальных следственных отделов города Тольятти организовали для воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти» поездку в клуб «Маламут Ленд».

Загородный клуб находится на территории эко-парка. Для ребят была организована анимационная программа. Воспитанников Центра встретил аниматор – русский Богатырь, который рассказал все подробности праздничного представления. Затем дети катались в санях, запряженной лошадью, после чего участвовали в соревнованиях и сказочных постановках. После окончания программы всем устроили фото-сессию. Дети остались довольны экскурсионной программой и не скрывали своих радостных впечатлений. В завершении мероприятия сотрудники следственного управления подарили всем детям сладкие подарки.

Оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стало доброй традицией в следственном управлении, которую офицеры ведомства будут продолжать и дальше, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.