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Сотрудники СУ СКР СО помогли воссоединиться семье из Бердянска 

20 июня 2022 15:37
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Сотрудники следственного управления не смогли остаться безучастными к истории многодетной матери.

Сотрудники следственного управления помогли воссоединиться семье вынужденных переселенцев, прибывших в регион с территории Донецкой Народной Республики.

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в данных целях еженедельно проводятся приемы лиц, нашедших убежище на территории региона. Так, к Марату Галиханову обратилась жительница Бердянска Ольга, приехавшая с малолетними детьми в Жигулевск.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР СО, женщина пояснила, что самое страшное уже пережито, однако, сейчас город оказался отрезан от цивилизации, вся инфраструктура разрушена: отсутствует связь, интернет, не работают социально значимые объекты. Заявительница рассказала, что жизненные обстоятельства сложились так, что ее старшая дочь Дарья вынуждена была остаться на территории Донецкой Народной Республики для завершения обучения в колледже. Однако, вот уже несколько дней как связь с девочкой потеряна, особое опасение вызывает отсутствие у нее средств к существованию. Сквозь слезы Ольга просила помочь офицеров найти ее дочь и воссоединить семью.

Сотрудники следственного управления не смогли остаться безучастными к истории многодетной матери. По указанию руководителя следственного управления заместителем руководителя отдела криминалистики  Павлом Докучаевым были предприняты исчерпывающие меры для установления местонахождения девушки. Благодаря скоординированным действиям офицеров Следственного комитета Российской Федерации, проходящих службу в Республиках Крым, Дагестан, сотрудников следственного управления по Самарской области удалось, казалось бы, невозможное. За считанные дни Дарья была найдена и вот, спустя всего двое суток, в аэропорту Самары произошло воссоединение этой дружной большой семьи.

Ольга признается, что сложно передать словами то, что ей довелось испытать за эти бессонные ночи. Всего несколько дней и она снова может обнять своего ребенка, услышать ее голос. По признанию самой Дарьи она и не надеялась на такое внимание к их проблеме, но они с мамой очень благодарны всем, кто принял участие в ее спасении. Маленькие Соня и Анна не могли скрыть своей радости, встречая старшую сестру. Офицеры ведомства уверены, что теперь, когда семья воссоединилась, их ждут множество счастливых моментов вместе.

 

Фото: Маковеева Светлана

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