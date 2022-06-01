Сотрудники СУ СКР СО организовали праздник для детей, проходящих лечение в больнице имени Н.Н. Ивановой.

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В день защиты детей сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовали проведение праздника для детей, проходящих лечение в Самарской областной клинической больнице имени Н.Н. Ивановой.

День защиты детей – международный день, признанный привлечь внимание к проблемам детей, с которыми маленькие жители нашей планеты сталкиваются каждый день. В первый день лета офицеры ведомства пригласили ребят, проходящих лечение в медицинском учреждении, окунуться в сказку и отправиться в увлекательное путешествие с полюбившимися всем героями. Алладин и принцесса Жасмин познакомили ребят с волшебной городом Аграба, затерянным в песках далекой страны. Вместе с Джином маленькие путешественники смогли противостоять чарам злого волшебника Джафара, посетить пещеру чудес и поучаствовать в конкурсах.

Все ребята загадали желания, которые обязательно исполнит добры Джин, а закончилось путешествие дискотекой и залпом золотых конфетти. Кроме того, перед началом мероприятия все желающие с помощью художников смогли преобразиться в тигрят, бабочек, пони и даже единорогов благодаря аквагриму. Ребята получили от сказочных гостей небольшие подарки, для каждого из них изготовили фигурки из надувных шаров.

В завершение мероприятия сотрудники следственного управления воспользовались случаем и тоже загадали желания, пожелав детям здоровья и скорейшего выздоровления, передает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО