Сотрудники спецназа УФСИН СО провели командное первенство по служебному многоборью

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Ко дню празднования 33-летия со дня образования отдела специального назначения (базового) УФСИН России по Самарской области сотрудники подразделения, под руководством начальника отдела Андрея Саяпина, организовали и провели командное первенство по служебному многоборью.



Соревнования проводились на полосе препятствий сначала на территории спортивного городка отдела специального назначения, а затем на стрелковом комплексе "Ранчо".



В программу соревнований вошли следующие виды дисциплин: преодоление препятствий на время, подтягивание на перекладине, жим гири и выполнение упражнений стрельб в условиях ограниченной видимости (ночью) из автомата Калашикова.



В ходе выполнения всех этапов соревнований сотрудники отдела показали высокий уровень физической подготовки, уверенное владение оружием и волю к победе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО