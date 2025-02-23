Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области и выпускники ведомственных образовательных организаций приняли участие в военно-спортивном турнире имени Игоря Федоровича Новоженина, проведенного в рамках проекта «Историческая память».

Участниками турнира стали учащиеся пяти кадетских классов образовательных организаций региона. Ребята показали свои навыки по 6-ти дисциплинам, в том числе в тактической медицине, эвакуации раненных, строевой и огневой подготовке, управлении беспилотными летательными аппаратами и дешифровке. На каждом из этапов командам необходимо было показать не только уровень физической подготовки, но и умение определять координаты объектов, а также знание основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в рамках мероприятия прошло открытие «Парты Героя» имени выпускника ООШ № 18 города Новокуйбышевска младшего сержанта Игоря Федоровича Новоженина, погибшего при исполнении служебного долга в 1984 году.

Сотрудники следственного управления отметили важность проведения подобных мероприятий для патриотического воспитания молодого поколения, а также формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героизму солдат нашей Родины, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО