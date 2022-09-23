Сотрудники СИЗО-4 УФСИН СО проводят работу по профориентации с учащимися

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На днях заместитель начальника СИЗО-4 подполковник внутренней службы Алексей Исаев и старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом старший лейтенант внутренней службы Иван Шлычков провели с учащимися школы № 10 города Жигулевск доверительный диалог о важности выбора будущей профессии.



Они рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, целях и задачах, стоящих перед сотрудниками. Иван Владимирович акцентировал внимание на плюсах службы в УИС, среди которых стабильность востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, ранний выход на пенсию и многое другое.



В завершении мероприятия сотрудники ответили на интересующие вопросы. Школьникам были розданы памятки с информацией по поступлению в высшие учебные заведения пенитенциарной системы с разъяснениями основных требований отбора кандидатов. Они включают в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности.



Алексей Владимирович отметил, что на курсантов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников УИС: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие, проживание в общежитии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области