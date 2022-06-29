Сотрудники Самарской таможни предотвратили контрабанду психотропных веществ и прекурсоров 

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Сотрудниками Самарской таможни в грузовом автомобиле среди товаров народного потребления обнаружены психотропного вещества и прекурсоры в крупном размере. В результате оперативных мероприятий изъято 167,5 гр. фенобарбитала и 147,6 гр. эфедрина.

Мобильной группой Самарской таможни была передана информация в отдел по борьбе с контрабандой наркотиков таможни о возможном ввозе с территории Казахстана наркотических средств и психотропных веществ. Фура с прицепом направлялась в Москву.

В ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке среди прочего товара были обнаружены таблетки белого цвета. Препараты были отправлены на экспертизу.

Согласно заключению исследуемые образцы содержит в своем составе вещества эфедрин и Фенобарбитал.

По словам водителя, он осуществлял только перевозку загруженного в автомобиль товара и отношения к содержимому не имеет.

Эфедрин (или псевдоэфедрин) в концентрации 10% и более включены в Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля.

Фенобарбитал включен в Список психотропных веществ.

Как отметил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни Денис Мясоедов: «Согласно законодательству выявленный объем психотропных веществ и прекурсоров является крупным размером. В действиях неустановленного лица, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, контрабанда наркотических средств. Материалы по данному делу переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни